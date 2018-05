Vluchteling in wetenschap-project komt voor Ahmad als geroepen

"Ik respecteer alle beroepen. Maar ik ben niet de juiste man om in de fabriek te werken. Ik ben professor." Aan het woord is Ahmad el Hosain. De hoogleraar Arabische taal en cultuur vluchtte vijf jaar geleden uit Syrië en heeft vijftien boeken en een tv-programma op zijn naam staan, maar meer dan een baan in een fabriek werd hem niet aangeboden.

Dankzij een nieuw experiment, betaald door wetenschapsfinancier NWO, kunnen hoogopgeleide vluchtelingen als El Hosain nu mogelijk wel aan de bak. Binnen het experiment 750.000 euro is vrijgemaakt, waarmee acht tot vijftien vluchtelingen kunnen deelnemen aan Nederlandse onderzoeksgroepen.

Voor Hosain komt dit als geroepen. Hij runt momenteel een succesvol bedrijf voor inburgeringscursussen, maar geeft dit graag op voor zijn grote liefde: de wetenschap. "Ik hou van wetenschap. Ik wil wat betekenen voor de maatschappij."