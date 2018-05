EU geeft duizenden 18-jarigen gratis treinticket om Europa te verkennen

De Europese Commissie heeft het startschot gegeven voor een project om jongeren Europa te leren kennen. Deze zomer kunnen 20.000 tot 30.000 18-jarigen van de EU een gratis Interrail-treinticket krijgen om hun horizon te verbreden en andere lidstaten van de Europese Unie te bekijken. Ze kunnen vier weken gratis reizen door vier EU-landen.

De Duitse CSU-Europarlementariƫr Manfred Weber is de drijvende kracht achter het project DiscoverEU, dat verzonnen is door twee Duitse idealisten.

Ook gratis varen

De Europese belastingbetaler draait op voor de 12 miljoen euro die het project kost. Als het goed loopt, kan het budget voor het plan worden verhoogd tot 100 miljoen euro per jaar en kunnen zo'n 200.000 Europese tieners er gebruik van maken.

Wie voor 1 juli 18 wordt, kan in aanmerking komen voor het Interrail-ticket door zich te melden op www.youdiscover.eu. Een jury selecteert in de eerste ronde 15.000 gelukkigen. Ze kunnen zich alleen of in groepjes van maximaal vijf jongeren melden. In de herfst komt er een nieuwe ronde.

Voor jongeren die op een eiland als Cyprus wonen, komt er ook een gratis vaartocht bij de reis.