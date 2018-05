De commandant zei 'nach Schule oder nach Hause' en Jan overleefde de oorlog

Van der Glas stond in de voortuin van het Amersfoortse huis tussen achttien gevangenen van kamp Amersfoort en twee toevallige passanten. "De twee mannen naast me pakten mijn handen beet", vertelt hij.

"We stonden vooraan, toen kwamen de soldaten onze kant op, met hun geweren op ons gericht. Ik dacht: dan zie ik m'n moeder nooit meer! Dat vond ik het ergste. Ik heb niet aan mijn vader gedacht, ik heb niet aan de koningin gedacht, echt alleen aan m'n moeder, want dat is toch wel het belangrijkste in je leven. Ik heb een enorme gil geven, ik was volledig van de kaart."

Zijn noodkreet had effect. "De commandant hoorde opeens een kinderstem. Hij keek op en ik zag zijn gezicht. Het was een vriendelijk gezicht, niet dat van een monster. Hij wenkte me en aaide me over m'n krullen, dat vond ik heel typisch. Toen zei hij: 'nach Schule oder nach Hause'. Dus ik mocht weggaan, ik keek nog even om, want voor hetzelfde geld zou hij me alsnog in mijn rug schieten, maar hij zwaaide naar me! Ik dacht nog: wat een aardige kerel. Maar die andere mannen heeft hij wel dood laten schieten."