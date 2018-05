Zes gewonden bij ongeluk op A12, weg dicht bij Zevenhuizen

De snelweg A12 bij Zevenhuizen is in beide richtingen dicht vanwege een ernstig ongeluk. Zes mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond 13.00 uur. Volgens een woordvoerder van de politie reed een vrachtwagen tegen de betonnen afscheiding van de middenberm. Een aantal betonblokken kwam op de andere weghelft terecht.

Hoe het kwam dat de vrachtwagen tegen de middenberm reed, wordt nog onderzocht. Door de betonblokken raakten meerdere auto's, op beide weghelften, bij het ongeluk betrokken. Het gaat volgens de politie om zeker zes voertuigen. Hoe de gewonden eraan toe zijn, is niet bekend.

Weg nog lang dicht

Volgens de politiewoordvoerder is er nog veel onduidelijk over het ongeluk. Om te weten te komen wat er precies is gebeurd, zijn er vanuit een politiehelikopter foto's gemaakt.

Door de afsluiting van de A12 staat er zowel in de richting van Utrecht als Den Haag file. De ANWB adviseert daarom om te rijden via Rotterdam. De verwachting is dat de weg nog tot in de avond dicht is.

Omroep West meldt dat er zes ambulances naar Zevenhuizen zijn gegaan en er is medisch personeel met een traumahelikopter naar de plek van het ongeluk.