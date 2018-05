Daar hangt Sofie van 8, metershoog aan de slagboom

Kraan is de vader van een vriendin van Sofie en was gisteren 'de meivakantieopvang' voor zijn dochter en haar vriendinnen. "We gingen gisteren een ijsje halen en moesten daarvoor de sluis bij de Spaarndammerdijk over", zegt hij.

Als een malle omhoog

De kinderen waren aan het dollen met de slagboom. Vader Marcel riep drie keer dat ze eraf moesten blijven. Maar Sofie luisterde niet. Intussen was een boot de sluis gevaren en het brugdek weer naar beneden. De slagboom ging snel omhoog, met Sofie er nog aan.

Vader Marcel ging ernaartoe, samen met iemand anders die bij de brug stond. Ze vroegen het meisje de slagboom los te laten, zodat ze haar konden opvangen. Dat lukte niet, omdat ze naar eigen zeggen 'plakkende' handen had, schrijft NH Nieuws.

Druk op noodknop

De sluiswachter schrok en drukte op de noodknop. Daardoor bleef de slagboom hangen. "Dan gaat het hele besturingssysteem on hold", zegt woordvoerder Hanneke Hofstee van het Hoogheemraadschap Rijnland. "De sluiswachter moet dan alles resetten. Dat duurt een minuut."

Sofie liet intussen niet los. "Ze is een sterk en stoer meisje dat van spannende dingen houdt", zegt haar moeder Kate. "Ze klimt ook vaak, daardoor heeft ze sterke handen en armen."

Geen ijsje meer

Na een minuut ging de slagboom weer naar beneden. "Daar stond ze", vertelt Kraan. "Ik ben even pittig tegen haar geweest, toen moest ze huilen. Daarna heb ik haar een knuffel gegeven." Ze zijn daarna naar huis gegaan, zonder een ijsje te kopen. "Daar baalden de meiden wel van."

Lichamelijk heeft Sofie nergens last van, maar ze is wel geschrokken, zegt haar moeder.