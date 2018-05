'Winkeliers, niet achterover leunen nu het weer goed gaat!'

Het gaat - na jaren van economische malaise - weer goed met de (meeste) winkels. Er dreigt wel een gevaar: dat van de achteroverleunende winkelier die denkt dat de klant vanzelf komt.

Maar stilzitten is geen optie, zegt Harry Bijl van INretail, de branche-organisatie van mode-, sport- en woonwinkels. "Kijk wat je kansen zijn, en pak die ook." Bijl houdt zich bij INretail bezig met innovatie.

De organisatie neemt vandaag een bus vol journalisten op sleeptouw om te laten zien dat er wel degelijk "heel veel ontwikkelingen zijn in de retail, en inspirerende ondernemers".

Hal opgeknapt

Zoals Geert-Jan Smits, directeur van Flinders. Het woonwarenhuis begon ooit in een Amsterdams pand van 100 vierkante meter, maar kocht onlangs de Affuitenhal in Zaandam.

"Hier werden vroeger - in de Eerste en Tweede Wereldoorlog - de onderstellen van kanonnen gemaakt. Eurometaal heeft hier ook gezeten voor de productie van euro-munten. Toen kwam het leeg te staan, het verval trad in. In 2014 hebben wij het gekocht en de afgelopen jaren opgeknapt."

Smits is een ondernemer die in de crisis dacht aan uitbreiden, terwijl woonwinkels hun omzet met twintig, dertig procent zagen dalen. Hij vindt veel collega's ouderwets, zei hij in het NOS Radio 1 Journaal. "Dat je iemand dwingt om naar je winkel te komen. Dat is niet meer van deze tijd. Je moet de consument opzoeken. Wij geven ook interieuradvies aan huis, om eens wat te noemen."

Chinees avontuur

Wie durft te ondernemen, krijgt ook weleens met een flop te maken. Want niet alles lukt. Smits, die woont in Amsterdam, zag daar veel Chinezen in de Bijenkorf. En hij dacht: "Als die mensen zo gek zijn op mooie spulletjes, waarom gaan wij die dan niet aanbieden, daar in China?"

Maar het viel tegen. "Drie en een half jaar hebben we het volgehouden, een half miljoen euro omzet per jaar. Maar de taal is een barrière, je hebt geen controle over de klantenservice, op retouren. En je verkoopt alleen veel als je veel korting geeft. Dat werkte dus niet. Inderdaad, er mislukt ook weleens wat. En daar kun je maar beter om lachen en veel van leren. En hard doorgaan."