Gevluchte wetenschappers aan de slag bij Nederlandse onderzoeksgroep

Vluchtelingen met een wetenschappelijke achtergrond kunnen binnenkort mogelijk makkelijker aansluiting vinden bij de Nederlandse academische wereld. Wetenschapsfinancier NWO in Den Haag begint deze maand met een experiment waarbij wetenschappers met een verblijfstatus een aanstelling kunnen krijgen bij een Nederlandse onderzoeksgroep.

Voor het programma is 750.000 euro vrijgemaakt, genoeg voor acht tot vijftien aanstellingen voor mensen met een master- of doctorstitel. Een aanstelling duurt een jaar. Het programma, 'Vluchtelingen in de wetenschap', is opgesteld samen met de KNAW, De Jonge Akademie en de Stichting voor Vluchtelingenstudenten.

Meer diepgang

Onderzoeksleiders van bestaande wetenschappelijke projecten kunnen door het programma fondsen aanvragen om een vluchteling een jaar lang op te nemen in de onderzoeksgroep. Half september is de deadline voor aanmelding. Geïnteresseerden kunnen op de site van de NWO een formulier invullen.

Twee jaar geleden kwam De Jonge Akademie van de KNAW al met een initiatief waarin vluchtelingen met een wetenschappelijke achtergrond werden gekoppeld aan een Nederlandse wetenschapper. Volgens de organisatie bleef het toen te vaak bij netwerkbijeenkomsten en ontbrak de wetenschappelijke diepgang.