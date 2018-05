130 miljoen euro om medicijnen specifiek te testen voor kinderen

De Wildt is al een jaar of twintig bezig met het onderwerp en kent alle valkuilen zo langzamerhand wel. Ze krijgt ruim twee miljoen euro ter beschikking om het Europese expert-netwerk en PEDMED-NL op te bouwen. Het netwerk moet ervoor zorgen dat er snel en goed onderzoek gedaan kan worden naar de werking van medicijnen bij kinderen. Maar het moet bijvoorbeeld ook voorkomen dat er onnodig dubbelop onderzoek wordt gedaan op verschillende plekken in Europa.

Miljoenen euro's

De nieuwe onderzoeksstructuur gaat ook meteen getest worden. "Er gaan acht studies lopen in dit nieuwe Europese netwerk", zegt De Wildt. "Vier opgezet door de industrie en vier door academici. Voor elk van die academische studies komt zes miljoen euro beschikbaar. Voor de studies van de industrie twaalf tot twintig miljoen euro per onderzoek."

In de studies wordt de werking van acht verschillende medicijnen in kinderen onderzocht, maar dat is volgens De Wildt eigenlijk niet de voornaamste doelstelling ervan.

"We gebruiken die studies vooral om ons netwerk te testen. Wat gaat er goed en wat gaat er niet goed? En hoe kunnen we dat al tijdens het project verbeteren? Maar de studies zijn ook bedoeld om vast te stellen wat zo'n medicijnstudie bij kinderen nu eigenlijk kost. Dat helpt om ervoor te zorgen dat we een reële prijs voor het werk kunnen vragen, zodat het netwerk zichzelf kan bedruipen na afloop van dit project. En dat er nog veel meer kinderstudies gaan volgen."