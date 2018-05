Biesbosch wil geld vragen voor aanlegsteigers en mountainbikeroutes

De Biesbosch wil geld gaan vragen aan groepen als mountainbikers en watersporters. Op dit moment zijn de voorzieningen in het nationaal park voor iedereen gratis, maar dat gaat veranderen als het aan directeur Gerard de Baaij ligt.

Het wordt steeds drukker in de Biesbosch, vertelt hij tegen Omroep Brabant. "We merken dat de huidige financiering die we krijgen van de provincie en andere instellingen niet berekend is op de hoeveelheid bezoekers die we jaarlijks trekken." Volgens de provincie Zuid-Holland waren er vorig jaar drie miljoen bezoeken.

Geen portemonnee mee

Met de opbrengst wil het park de kwaliteit en onderhoud van zaken als aanlegsteigers en mountainbikeroutes op peil houden. De Baaij vreest dat zulke voorzieningen sneuvelen als het park niet ingrijpt.

Het is niet zo dat wandelaars of hardlopers hun portemonnee moeten meenemen. Voor die groep blijft het gebied van tienduizend hectare vrij toegankelijk. Er komen ook geen slagbomen en een hek, zoals bij Park de Hoge Veluwe.

Op welke manier het geld precies moet worden geïnd, is nog niet bekend. Het gaat nog om een voornemen, benadrukt De Baaij. Hij wil het liefst eind volgend jaar proefdraaien met de betaalde voorzieningen.