Nederlandse topprestatie met nagemaakte mini-embryo's

Over de ontwikkeling van vroege embryo's is vooralsnog weinig bekend. Wetenschappers doen wereldwijd hard hun best om er meer over te weten te komen, omdat foutjes in het allereerste begin van de embryo-vorming later grote gevolgen kunnen hebben. Zoals: verhinderen dat het embryo vasthecht aan de baarmoeder, of het optreden van ziekten op latere leeftijd. Beter begrijpen hoe iets misgaat, kan mogelijk ook leiden tot het voorkomen daarvan.

"Vrouwen zijn vaak veel meer zwanger dan ze denken, want heel veel eitjes raken bevrucht", zegt onderzoeker Nicolas Rivron van het Merlin Instuut, verbonden aan de Universiteit van Maastricht. "De eerste fase van de zwangerschap is cruciaal voor de vraag of de vrucht een kindje wordt of niet. Bij natuurlijke bevruchting ligt het percentage van een bevruchte eicel die zich niet in de baarmoeder kan nestelen ongeveer tussen de 30 en 50 procent. Met onze vinding kunnen we hopelijk beter gaan onderzoeken wat er precies misgaat tijdens die eerste fase van de zwangerschap."

Eerste resultaten

Vorig jaar publiceerden celbiologen van de Engelse universiteit Cambridge over een eerste stap in het maken van synthetische embryo's, maar dat onderzoek beperkte zich tot laboratoriumschaaltjes. De Nederlandse onderzoekers gaan een stap verder, door de zelfgemaakte mini-embryootjes bij vrouwtjesmuizen in de baarmoeder te plaatsen.

"Wereldwijd doen onderzoeksteams pogingen om een zo goed mogelijke replica van een embryo te maken, voor wetenschappelijk onderzoek", zegt Guido de Wert, hoogleraar Biomedische Ethiek aan de Universiteit van Maastricht. "Dit onderzoek lijkt weer een nieuwe mijlpaal te zijn in die trend. Nu in een muismodel, maar die ontwikkeling zal zich steeds verder uitbreiden richting andere zoogdieren. En niet ondenkbaar, uiteindelijk ook richting de mens."