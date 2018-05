Snackgrage kangoeroes vallen toeristen aan in Australië

Toeristen in Morisset worden gewaarschuwd de kangoeroes in een park in de stad aan de Australische oostkust echt niet meer te voeren, nu er geregeld mensen worden aangevallen door kangoeroes die zelf op zoek gaan naar iets eetbaars in de tassen en zakken van bezoekers.

Het bedrijf Kroosn Shuttle Service, dat toeristen vanaf het treinstation van Morisset naar het gebied brengt waar de kangoeroes grazen, heeft op z'n facebookpagina bloederige foto's gezet van bezoekers die flink zijn toegetakeld door een agressieve kangoeroe.

Kroosn Shuttle Service schrijft er bij "niet blij te zijn met mensen die de kangoeroes voeren", wat ondanks de waarschuwingsborden regelmatig gebeurt. De dieren nemen door het voeren geen genoegen meer met het gras dat ze normaal gesproken eten, maar vallen mensen aan als die iets te eten bij zich hebben.

Krabwond over zijn hele buik

Medewerker Shane Lewis van het shuttlebedrijf ziet geregeld toeristen met krassen van kangoeroepoten op hun lichaam. "Een van hen hield er een centimeters lange hechting in z'n gezicht aan over en een man moest hier zelfs met een ambulance worden opgehaald omdat hij een krabwond had over zijn hele buik."

Ook regionaal parlementslid Greg Piper waarschuwt tegen het voeren van de dieren. In een online filmpje zegt dat hij er honderden toeristen per dag naar het park in Morisett komen, omdat het een van de weinige plekken is in de buurt van Sydney waar bezoekers gegarandeerd een kangoeroe zullen zien. Hij wijst erop dat de locatie dankzij sites als Tripadvisor ook bij buitenlanders steeds populairder wordt.

Volgens politicus Piper is het geen optie om het park af te sluiten voor bezoekers, maar moeten toeristen wel beter worden voorgelicht over hoe ze met de kangoeroes om horen te gaan.