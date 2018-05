Celstraf geëist voor het hacken van Sophie Hilbrand en andere BN'ers

Tegen de man eiste de officier van justitie 20 maanden cel, waarvan tien maanden voorwaardelijk. In 2016 werd hij voor een vergelijkbare zaak al veroordeeld tot twee jaar cel waarvan acht maanden voorwaardelijk. Het OM wil dat hij die voorwaardelijke straf nu ook uitzit.

Het was voor de politie niet moeilijk om Mathieu M. op te sporen via zijn IP-adres. Dat was namelijk in alle gevallen de plek waar hij zijn zoektocht begon. Mathieu M. heeft bekend. Tegenover de rechter zei hij dat hij een "onbedwingbare neiging" heeft om door te dringen in de digitale omgeving van met name vrouwelijke BN'ers.

In zijn requisitoir ging de officier in op het feit dat M. het juist op bekende Nederlanders had voorzien. "Door hun vak of beroep zijn bekende Nederlanders in hun privacy beperkt en zijn zij door hun bekendheid kwetsbaar. Vaak is de afgeschermde digitale wereld de meest besloten plek. Verdachte heeft hier een grote inbreuk op gemaakt".