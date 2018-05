Rotterdamse 'beroepsouwehoer' stond model voor Meneer de Uil uit Fabeltjeskrant

Peter de Klerk is een van die initiatiefnemers en hij vertelt over 'de ontdekking' in het NOS Radio 1 Journaal. Hij legt uit dat het begon met een groep Rotterdamse jongeren die bij elkaar kwam om sketches en grappen te maken over de Duitse bezetters. De kerk was daarvoor de enige mogelijke plaats, want tijdens de Duitse bezetting was het samenkomen van mensen verboden, behalve in kerken.

"Een van die mensen was Leen Valkenier", zegt De Klerk. "Hij schreef later de Fabeltjeskrant en baseerde een aantal karakters op de mensen die hij kende uit die periode in Vreewijk."

Een paar van die Rotterdammers leven nog steeds, vertelt De Klerk. "Meneer de Uil is bijvoorbeeld Jan Straaijer. Hij was degene die de sketches in 1943 aan elkaar praatte. Een beroepsouwehoer zoals hij dat zelf zegt. Dat is eigenlijk ook zo in de Fabeltjeskrant, daar is Meneer de Uil degene die alles aan elkaar praat."