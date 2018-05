Gitarist Arti Kraaijeveld van The Bintangs overleden

De 71-jarige Arti Kraaijeveld was onder meer verantwoordelijk voor de hits Travelling in the USA en Agnes Grey. De groep The Bintangs, Indonesisch voor sterren, werd opgericht in 1961 en treedt nog op. In 1966 stond de band in het voorprogramma van de Rolling Stones in Den Bosch.

Volgens NH-nieuws zijn over de oorzaak van het overlijden van Kraaijeveld geen mededelingen gedaan. Hij overleed in een woonzorgcentrum in IJmuiden.