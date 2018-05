Macron bedankt Australische premier en zijn 'lekkere vrouw'

De Franse president gebruikte het Engelse woord delicious, wat lekker of heerlijk betekent. Een vertaler zegt tegen persbureau Reuters dat hij waarschijnlijk delightful bedoelde. Het is niet waarschijnlijk dat hij het Engelse delicious en het Franse délicieux door elkaar haalde. "Je gebruikt délicieux als je het hebt over een gebakje, niet over een persoon", aldus de tolk.

Overigens is het niet de eerste keer dat een knullige opmerking een officieel bezoek tussen leiders van een land overschaduwt. Vorig jaar haalde de Amerikaanse president Trump de voorpagina's toen hij de Franse first lady complimenteerde met haar goede figuur.