Tientallen miljoenen euro's schade door hagel Limburg

Het noodweer trok in de nacht van zondag op maandag over Nederland. Vooral in Noord-Limburg veroorzaakten forse hagelstenen, tot 3,5 centimeter groot, veel schade aan de kassen. Elders regende het vooral.

Glassplinters

Bij enkele bedrijven die sla, kruiden en aardbeien telen, kan de volledige teelt de kliko in omdat glassplinters tussen de groente en het fruit zijn terechtgekomen. "De spullen mogen dan niet meer verkocht worden vanwege de veiligheid voor de consument", zegt Jean Aerts van de LLTB tegen 1Limburg.

"Dit gaat de consument merken", zegt Aerts. "Er komen minder aardbeien op de markt. En dat drijft de prijs op."

Morgen valt het besluit of een tomatenkwekerij ook helemaal moet worden geruimd. "Dat is ter beoordeling aan de verzekeraar: die moet de kosten van het schoonmaken afwegen tegen die van volledige vernietiging van de oogst." In dat laatste geval bedraagt alleen al bij dit bedrijf de schade zo'n 2,5 miljoen euro.

"Gelukkig was de hagel 's nachts, waardoor er geen gevaar was voor de medewerkers van de bedrijven", zegt Aerts van de LLTB.

Hagelstenen

Door het noodweer sneuvelden bij tientallen kassen de ruiten. Bij sommige bedrijven is meer dan de helft ervan kapot. Het herstel gaat een tot drie maanden duren. Mogelijk kiezen enkele bedrijven voor herbouw met gehard glas. Een kas met dat type glas bleef tijdens de hagelbuien als enige overeind.