WHO: jaarlijks 7 miljoen doden door vuile lucht

Negen op de tien mensen wereldwijd krijgen vervuilde lucht binnen. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO op basis van nieuwe cijfers. Naar schatting komen er jaarlijks zeven miljoen mensen door om het leven.

Alleen al in 2016 vielen er volgens de WHO 4,2 miljoen doden door het inademen van vervuilde lucht. Het overige aantal stierf vanwege luchtvervuiling binnenshuis. Bijvoorbeeld door koken op een houtvuur bij slechte ventilatie. Fijnstof in je longen kan allerlei ziektes veroorzaken, zoals longkanker en -ontsteking.

De VN-organisatie houdt een database bij over de luchtkwaliteit van 4300 steden in 108 landen. Het nieuwe rapport schetst een vergelijkbaar beeld als in 2016. Sindsdien is er informatie over duizend nieuwe steden bijgekomen.

Maatregelen

Luchtvervuiling is nog altijd het ergst in het Midden-Oosten, Midden-Afrika en delen van Aziƫ. De voornaamste bronnen zijn: industrie, landbouw, transport en fossiele brandstoffen.

Een lichtpuntje volgens de WHO: nog nooit hebben zo veel landen maatregelen genomen om uitstoot te beperken. Zo is er een project in India, waarbij 37 miljoen mensen die onder de armoedegrens leven, toegang hebben kregen tot een schonere manier om thuis te koken. Ze hebben nu een LPG-aansluiting.