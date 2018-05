Marokko verbreekt diplomatieke banden met Iran

Marokko verbreekt alle diplomatieke banden met Iran. Volgens de Marokkaanse regering steunen Iran en Hezbollah de onafhankelijkheidsbeweging Polisario in de Westelijke Sahara.

De Marokkaanse ambassadeur is inmiddels uit Teheran vertrokken. En de Iraanse ambassade in Marokko zal volgens minister Bourita van Buitenlandse Zaken onmiddellijk worden gesloten.

Training en wapens

Bourita zegt bewijs te hebben dat Hezbollah Polisario sinds 2016 ondersteunt met geld en militaire training. Ook zouden vorige maand wapens zijn geleverd.

De Iraanse regering heeft niet gereageerd op het Marokkaanse besluit. Volgens het door Iran gesteunde Hezbollah zijn de beschuldigingen nergens op gebaseerd en neemt Marokko deze maatregel onder druk van de Verenigde Staten, Israël en Saudi-Arabië.

Volgens Bourita heeft het besluit niets te maken met de beschuldigingen over een Iraans kernwapenprogramma. Maandag zei de Israëlische premier Netanyahu bewijzen te hebben waaruit blijkt dat Iran een kernwapenprogramma had en nog steeds heeft.

Westelijke Sahara

Marokko beschouwt de Westelijke Sahara, die rijk is aan mineralen, als een van zijn zuidelijke provincies. De voormalige Spaanse kolonie werd in 1975 ingenomen door Marokko. Een jaar later riep de door Algerije gesteunde beweging Polisario de Democratische Republiek Sahara uit, waarna een guerrillaoorlog uitbrak. Sinds 1991 houden VN-troepen toezicht op een wapenstilstand.