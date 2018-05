Snapchat onderuit op beurs na tegenvallende cijfers

Het bedrijf achter Snapchat is onderuit gegaan op de beurs na tegenvallende kwartaalcijfers. Het aandeel van Snap zakte na sluiting van de beurs meer dan 15 procent.

Op het eerste gezicht had het bedrijf niet eens zo slecht nieuws: het aantal dagelijkse bezoekers van sociale medium was in het eerste kwartaal gemiddeld 191 miljoen, 15 procent meer dan in dezelfde periode een jaar geleden. Ook de omzet groeide. Die was afgelopen kwartaal ruim 190 miljoen euro, tegenover 125 miljoen vorig jaar. Analisten hadden echter op betere cijfers gerekend, wat het verlies op Wall Street verklaart.

Snap draaide in het eerste kwartaal ook fors verlies: ruim 320 miljoen euro. Dat is wel veel beter dan dezelfde periode vorig jaar, toen het bedrijf nog 1,8 miljard dollar verloor.

Mogelijk heeft het nieuwe design van de app de groei van het aantal nieuwe bezoekers afgeremd, waardoor het bedrijf minder aan reclame kon verdienen.