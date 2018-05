Twintigers en dertigers trouwen steeds minder en kiezen vaker voor een geregistreerd partnerschap. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van voorlopige cijfers over vorig jaar.

Bijna 65.000 koppels van in de twintig of dertig gaven elkaar in 2017 het ja-woord. Twintig jaar geleden waren dat nog ongeveer 85.000 stellen. De afgelopen jaren schommelde het aantal huwelijken van twintigers en dertigers al rond de 65.000.

Het geregistreerd partnerschap wordt juist steeds populairder in deze leeftijdsgroep. Vorig jaar kozen bijna 18.000 jonge stellen hiervoor. Dat is ruim 2000 meer dan in 2016 en ongeveer 11.000 meer dan tien jaar geleden.

Onzekerheid

Het CBS denkt dat twintigers en dertigers minder vaak trouwen omdat ze zich minder zeker voelen over hun financiƫle toekomst, bijvoorbeeld door flexbanen. Ook kan meespelen dat stellen bij de aankoop van een huis sinds kort meer eigen geld nodig hebben. Mogelijk willen ze daarvoor sparen in plaats van voor een bruiloft.