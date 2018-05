Facebook krijgt 'volg me niet'-knop voor sites en apps buiten platform

Het is straks mogelijk om op Facebook aan te geven dat je buiten het platform om niet meer gevolgd wil worden door het sociale netwerk. In veel sites en apps zitten stukjes software van het bedrijf, denk bijvoorbeeld aan de like-knop, die gegevens over je gedrag verzamelen.

Daarnaast krijg je de mogelijkheid om al bestaande data te verwijderen. Topman Mark Zuckerberg heeft dit vanavond aangekondigd, vlak voordat in Californiƫ de jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie van Facebook (F8) van start gaat.

Als je geen Facebook-gebruiker bent, is het niet mogelijk om dit uit te zetten. Er worden dan wel gegevens over je verzameld.

In een bericht dat Zuckerberg op zijn Facebookpagina heeft geplaatst schrijft hij dat dit data zijn waar gebruikers controle over moeten hebben. Het levert wel direct de vraag op waarom het sociale netwerk hier niet eerder mee is gekomen. De topman erkent namelijk ook dat privacyvoorvechters hier al langer om vragen.