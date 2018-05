Belgen eten vanavond Hollandse kaas, meegenomen uit Breda

In Nederland is het goedkoper om te winkelen, geeft een man uit Brussel als reden. Daar herkent de medewerker van een kostuumwinkel zich in. "In België betaal je al snel 1000 euro voor een kostuum, hier in Nederland bieden we ook nog het lagere segment aan, bijvoorbeeld pakken van 100 euro."

Truffelkaas, trappistenkaas en oude brokkelkaas

Buiten de kostuums zijn ook de Hollandse kazen populair. "De Hollandse kaas is goedkoper om hier te kopen dan in België. En het is ook betere kaas dan bij ons", vertelt een vrouw die een stuk kaas op de markt koopt. De kaasboer ziet vandaag veel Belgen, maar die ziet hij ook op een normale vrijdag, vertelt hij. "En ze kopen eigenlijk allemaal truffelkaas, trappistenkaas en oude brokkelkaas."