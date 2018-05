Tientallen doden bij aanslag op moskeebezoekers in Nigeria

Bij een aanslag op moskeebezoekers in het noordoosten van Nigeria zijn volgens de politie zeker twintig mensen omgekomen. Rond 01.00 uur liet een zelfmoordterrorist een bom afgaan in een moskee in de stad Mubi.

Even later ontplofte 200 meter verder een tweede bom, bedoeld om gevluchte moskeebezoekers te treffen.

De aanslag is vermoedelijk het werk van de terreurgroep Boko Haram, die in 2015 uit het gebied verdreven werd. In november vielen bij een aanslag op een moskee in dezelfde stad vijftig doden. Ook die aanslag was vermoedelijk het werk van Boko Haram.