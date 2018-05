Weert wil snel af van overlastgevende asielzoekers

Vechtpartijen, drank- en drugsgebruik, intimidatie en diefstal. Een groep uitgeprocedeerde asielzoekers veroorzaakt overlast in en om het azc in Weert. Dat zegt burgemeester Heijmans tegen 1Limburg. Hij wil dat de groep snel wordt uitgezet.

De afgelopen weken waren er meerdere incidenten. Gistermiddag werd een agent belaagd door een groep jongeren toen hij een bewoner van het azc wilde oppakken voor winkeldiefstal. In de avond moesten tientallen agenten naar het azc komen toen ook de aanhouding van een tweede winkeldief uit de hand liep.

Andere vluchtelingen voelen zich onveilig

Volgens Heijmans voelen andere bewoners van het centrum zich niet meer veilig door de onrust. Hij wil daarom dat er snel iets gedaan wordt tegen de groep overlastgevers. Het gaat volgens de burgemeester vooral om economische migranten uit veilige Noord-Afrikaanse landen.

Morgen is er een ingelast overleg met politie en justitie over de problemen. "Hier moet zo snel mogelijk een einde aan komen", zegt Heijmans. Hij roept ook Den Haag op in actie te komen. "Anderhalf jaar geleden zijn afspraken gemaakt maar daar is niks van terechtgekomen. Ze hebben het in Den Haag waarschijnlijk druk, maar wij zitten nu wel weer met de problemen."

Eerdere problemen

Heijmans verwijst naar eind 2016, toen er ook problemen waren met een groep asielzoekers. Zij kregen toen huisarrest en mochten het azc alleen een uur per dag verlaten voor boodschappen. Ook moesten ze zich drie keer per dag melden bij de bewaking van het azc.

Naar aanleiding van die problemen beloofde het kabinet dat de procedures voor uitzetting van de overlastveroorzakers versneld zouden worden.