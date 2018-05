OM seponeert zaak campagnefilmpje PVV

Het Openbaar Ministerie zal de PVV niet vervolgen voor een campagnefilmpje dat vorige maand werd uitgezonden op televisie en sociale media. Er werd zeventien keer aangifte gedaan, maar volgens het OM is het filmpje niet strafbaar.

In het filmpje van 2,5 minuut was in rode letters de tekst "Islam is" te zien. Daarna verschenen woorden als discriminatie, geweld, terreur, jodenhaat, homohaat en dodelijk. Er druppelde bloed van de letters.

Islam als godsdienst

Het OM vindt niet dat met het filmpje wordt aangezet tot haat, discriminatie of geweld. Ook is er geen sprake van ophitsing. Volgens het OM gaan de uitingen alleen over de islam als godsdienst en gaat het niet over de aanhangers ervan.

Het spotje werd uitgezonden in de zendtijd van politieke partijen. Het leidde tot veel kritiek. Premier Rutte noemde het filmpje "smakeloos". Ook moslimorganisaties hadden moeite met het spotje en deden aangifte.