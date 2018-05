Brandende flat São Paulo stort in

In São Paulo is een flatgebouw ingestort door brand. Volgens de eerste berichten in Braziliaanse media is er zeker één dode en zijn er vier vermisten.

Het is niet bekend of en hoeveel mensen er in de flat aanwezig waren; het pand van zo'n twintig verdiepingen was officieel niet bewoond.

Het vuur brak midden in de nacht uit, vermoedelijk als gevolg van een gasexplosie. Terwijl brandweermensen het vuur probeerden te blussen, stortte het gebouw in. De brandweer is groot uitgerukt met tientallen brandweervoertuigen en 160 brandweerlieden.

Krakers

Een woordvoerder van de brandweer zei tegen de Braziliaanse politie dat de verwachting is dat ze slachtoffers zullen vinden, maar dat het nog de vraag is hoeveel.

In de flat zat vroeger het hoofdkwartier van de politie, maar de laatste jaren had het gebouw geen bestemming meer en woonden er regelmatig krakers.