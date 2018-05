Apeldoornse slingeraap Pepi is 50

Een feestje vandaag in de Apenheul. Slingeraap Pepi wordt 50 en dat is bijzonder, want haar soortgenoten in het wild worden maximaal 24 jaar oud. "Dit hebben wij hier in de Apenheul nog nooit meegemaakt", zegt Iris Schapelhouman van de Apeldoornse dierentuin.

Schapelhouman is al vijftien jaar verzorgster van Pepi. Dat de slingeraap Sara ziet, komt volgens haar door de omstandigheden. "Dat heeft ermee te maken dat ze in de dierentuin altijd genoeg eten hebben, geen natuurlijke vijanden hebben en als ze ziek zijn medicijnen krijgen. Dus vandaar dat ze vaak een stukje ouder kunnen worden."

Ouderdomskwaaltjes

Pepi doet het volgens de verzorgster nog altijd heel goed. Wel heeft ze wat ouderdomskwaaltjes. Zo heeft ze staar, worden haar tanden wat slechter en loopt ze een beetje krom. "Daarnaast is ze niet meer de lenigste en dus heeft ze moeite om hoog te kunnen klimmen."

In de Apenheul zitten op dit moment elf slingerapen. Pepi is volgens Schapelhouman een beetje de oma van de groep. Ze heeft geen hoge status, maar ze heeft wel een belangrijke rol bij het zorgen voor de jonge aapjes. "Die vinden haar hartstikke leuk en die verdedigt zij ook altijd."

Brand in 1981

Van alle apen in de Apenheul woont Pepi er het langst. Zij was een van de zes eerste slingerapen die een jaar na de oprichting van de Apenheul naar het park verhuisden. Van dat groepje is zij de enige die nog leeft. Ze overleefde zelfs de brand in het park in 1981, meldt Omroep Gelderland.

Bezoekers kunnen Pepi vandaag een symbolisch cadeau geven door een speciale button te laten maken. De opbrengst gaat naar een natuurbehoudfonds om slingerapen in het wild te beschermen. De slingerapen zijn een bedreigde diersoort. Er leven er in het wild nog slechts een paar honderd.