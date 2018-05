Dekker: celstraf niet meer slechts voor twee derde uitzitten

Criminelen die zijn veroordeeld tot minimaal zes jaar cel moeten niet meer automatisch na twee derde van hun straf vrijkomen. Dat zegt minister Dekker voor Rechtsbescherming tegen het AD.

De minister dient daartoe vandaag een wetsvoorstel in. In het voorstel staat dat voorwaardelijke invrijheidstelling maximaal twee jaar voor het eind van de straf kan beginnen. Dat betekent dat iemand die is veroordeeld tot twaalf jaar cel na tien jaar kan vrijkomen. Nu is dat al na acht jaar (twee derde van de straf).

Geloofwaardigheid

"We willen de geloofwaardigheid van opgelegde straffen vergroten", zegt de VVD-minister. "Als iemand na een vreselijk misdrijf achttien jaar krijgt, maar na twaalf jaar weer buiten staat, dan is dat moeilijk uit te leggen."

Dekker wil ook dat voorwaardelijke invrijheidstelling minder vanzelfsprekend wordt. Het Openbaar Ministerie moet per geval gaan bekijken of het "mogelijk en verantwoord" is. Het plan van Dekker kost volgens het AD 13 miljoen euro.