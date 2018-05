Drones met drugs en telefoons onderschept boven gevangenis Curaçao

Florán constateert een groeiende bevoorrading via de lucht. "Direct boven de gevangenis is een no-fly zone, maar onze gevangenis ligt aan de rand van de wijk Koraalspecht."

Gewoon overdag

Het is volgens de directeur tamelijk eenvoudig om vanuit de nabijgelegen huizen een drone te besturen. "Eerst gebeurde dat 's nachts, maar nu gewoon overdag. Het is ons nog niet gelukt om de drone-piloten aan te houden."

De gevangenis is in overleg met het ministerie van Justitie in Willemstad om maatregelen te nemen. Dat zouden bijvoorbeeld frequentie-jammers kunnen zijn, die de besturing van een drone kunnen ontregelen. Florán wil niet ingaan op die specifieke suggestie.

In de SDKK-gevangenis, zoals de voormalige Koraalspecht-gevangenis nu heet, zitten 425 gevangenen.