Sportclubs trekken zich niets aan van leeftijdsgrens voor alcohol

Minderjarigen kunnen in veruit de meeste voetbalkantines zonder problemen een biertje bestellen. Ruim 82 procent van de kantines schenkt drank aan jongeren, blijkt uit onderzoek in opdracht van de regering. Ook de meeste andere sportverenigingen gaan in de fout.

Van de onderzochte hockeyclubs controleert nog geen 19 procent de leeftijd van iemand die alcohol wil kopen. Bij tennisverenigingen is dat 24 procent en in sporthallen 25 procent.

Moet beter

Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport noemt de leeftijdscontroles in sportkantines ontoereikend. "Ik ben van mening dat het vier jaar na de verhoging van de leeftijdsgrens naar 18 jaar veel beter moet", schrijft hij aan de Tweede Kamer.

Volgens Blokhuis moeten sportbonden, verenigingen, gemeenten en andere beheerders van sportkantines er samen voor zorgen dat jongeren geen drank meer kunnen kopen. Hij wil maatregelen vastleggen in een preventieakkoord dat hij met betrokken partijen probeert te sluiten.

Tap later open

Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP is niet verrast door de cijfers. "Iedereen schrikt hier steeds van, maar wij zien dit al jaren", zegt directeur Wim van Dalen. Hij wijt het gebrek aan controles onder meer aan het grote verloop van vrijwilligers bij sportverenigingen.

Volgens Van Dalen zou het helpen als gemeenten in hun verordening de schenktijden voor kantines aanpassen. "Bijvoorbeeld door vast te leggen dat de tap pas om vier uur open gaat, omdat de meeste jeugdspelers dan weg zijn." Hij hoopt dat staatssecretaris Blokhuis er bij gemeenten op aandringt om werk te maken van de schenktijden.