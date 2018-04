Dayana tippelt uit pure wanhoop in Colombia: 'Voor mijn kinderen'

Dayana komt uit een gelovig gezin, benadrukt ze keer op keer.

"Ik heb wel geprobeerd ander werk te vinden, in hotels bijvoorbeeld. Maar er was niets, en de banen die er zijn leveren veel te weinig op." Via een vriendin belandde ze in de prostitutie, zoals zoveel Venezolaanse vrouwen in Cúcuta.

Twintig euro voor een overnachting

Niet dat dat veel oplevert. "Het kost 30.000 pesos", legt ze uit. Dat is omgerekend nog geen negen euro. "Overnachten kost minstens 70.000 pesos", ongeveer twintig euro dus. Een schijntje, maar het houdt haar familie voorlopig in leven.

"De druk is groot, ik voel me soms gewoon uitgebuit door mijn eigen familie", bekent ze. "Daar denken ze vaak dat ik een goed leven heb hier in Colombia, want hier is tenminste genoeg te eten. Maar het is zo ongelooflijk zwaar." Het kan bovendien levensgevaarlijk zijn. "De eerste keer gebeurde er iets vreselijks. De klant probeerde me te vermoorden, hij wurgde me. Als de jongen van het hotel me niet had gered, was ik er geweest."

Sindsdien neemt ze geen risico, en probeert ze zoveel mogelijk met vaste klanten af te spreken. Ze haat haar leven. "Probeer je maar eens voor te stellen dat er zo'n dronkenlap op je afkomt en dat je die dan moet zoenen." Afschuw klinkt uit haar woorden, en ze schudt haar hoofd.