Hier kun je als vrouw koffiedrinken in Marokko zonder gestaar en gefluister

Vrouwen in Marokko krijgen dagelijks te maken met seksuele intimidatie, en dat zijn ze zat. Initiatieven om de intimidatie tegen te houden schieten als paddenstoelen uit de grond. Een voorbeeld is de app Finemchi, wat Marokkaans is voor 'Waar ga ik heen?'. Met deze app kun je cafés en restaurants beoordelen op 'vrouwvriendelijkheid'.

Ouissal uit het Marokkaanse Casablanca is bekend met de app. Ze heeft zich net geïnstalleerd in een chic café in de Franse wijk Agdal in Rabat. Bijna altijd nuttigt ze hier een koffie verkeerd met een gebakje als ze de hoofdstad bezoekt. Hier weet ze tenminste dat ze redelijk rustig kan zitten, wat vaak niet zo is in andere cafés. "Ze staren je aan, praten tegen je - of je dat nu wilt of niet - en zeggen van die cliché zinnen als: 'voelt de aardbei zich niet op haar gemak?' Die zin rijmt in het Arabisch en Frans."

Dat zou ze graag willen vermijden. "Seksuele intimidatie is er altijd en overal in Marokko: op straat, in cafés of restaurants en op werk. Wij Marokkaanse vrouwen zijn het dus wel gewend en negeren het meestal."

Maar in La Fournée heeft ze nergens last van. Tijd om het café aan te raden bij andere Finemchi-gebruikers. Ouissal opent de app en kijkt eerst bij de optie 'adressen' of haar stamcafeetje er al bij staat. Nee. 'Adres toevoegen' dan maar.