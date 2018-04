Man wordt op eigen verzoek vervolgd om vijf wietplanten

Een man die aangifte tegen zichzelf heeft gedaan voor het bezit van vijf wietplanten, wordt strafrechtelijk vervolgd. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag besloten.

De man had vijf planten in zijn tuin voor eigen medicinaal gebruik. Hij vond cannabis uit de apotheek niet goed genoeg en bovendien te duur, maar de politie kwam zijn planten op het spoor en vernietigde ze. Het gerechtshof kan niet zeggen hoe de politie erachter kwam dat hij de planten had.

Omdat de man wil weten waar hij in de toekomst aan toe is, deed hij aangifte tegen zichzelf. De man vindt ook dat zijn planten ten onrechte zijn vernietigd. Hij werd niet vervolgd omdat het Openbaar Ministerie de zaak te klein vond.

Hij begon een zogeheten artikel 12-procedure, waarin hij het gerechtshof vraagt het OM op te dragen hem alsnog te vervolgen. Het hof heeft besloten dat dat inderdaad moet gebeuren.

Het kweken van wiet is verboden, maar bij vijf hennepplanten of minder wordt normaal gesproken niet tot vervolging overgegaan, behalve als de wietkweker minderjarig is. De planten worden wél altijd in beslag genomen, meldt de politie.