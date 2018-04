Nederlander dood na val van balkon in Bangkok

Een Nederlander is overleden na een val van een balkon in de Thaise hoofdstad Bangkok. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De 20-jarige man viel door nog onbekende oorzaak van het balkon.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met de familie van de Nederlander en kan verder geen details geven.

Volgens de Thaise krant Bangkok Post had de Nederlander een date met een Thaise vrouw in haar appartement op de vijfde verdieping van het gebouw. Toen zij naar de wc ging, zou hij naar het balkon zijn gegaan en ervan af zijn gevallen. Volgens de Thaise vrouw was hij dronken.

De Thaise politie zegt tegen lokale media dat er in het appartement geen sporen waren van een vechtpartij. Wel worden beveiligingsbeelden nog bekeken.