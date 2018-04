Morgen is de deadline, start Trump een handelsoorlog tegen de EU?

Merkel, Macron en de Britse premier May bespraken afgelopen weekend telefonisch de stand van zaken in het conflict. Volgens Merkel hebben de drie landen, en dus de EU, nog eens bekrachtigd terug te zullen slaan als de VS de verhoogde staaltarieven doorzet. Onder meer Harley Davidsons, Bourbon whiskey en spijkerbroeken uit de VS zullen dan in de EU extra belast gaan worden. Zo dreigt eenzelfde spiraal van maatregelen en tegenmaatregelen als waar de VS en China in belandden.

De EU kan hoop putten uit de weerstand die de gespierde handelspolitiek van Donald Trump oproept. Zo zien boeren in de VS die naar China exporteren hun inkomen flink teruglopen. Amerikaanse bedrijven die Nederlands staal gebruiken, vrezen dat hun kosten flink omhoog gaan, omdat die specifieke soort staal niet binnen de VS wordt gemaakt.

Vrijstellingen

Het Amerikaanse ministerie van Handel wordt overstroomd met verzoeken om vrijstellingen voor verhoogde handelstarieven. Met zo'n vrijstelling krijgt een bedrijf de extra importheffingen die het moet betalen voor een product weer terug. Het gaat dan bijvoorbeeld om stalen scheermesjes, pianosnaren en vishaken. Volgens Bloomberg liggen zo'n 3500 verzoeken nog te wachten op afhandeling, maar ontbreekt het aan ambtenaren om dat vlot te doen.

De Amerikaanse minister van Financiƫn Steven Mnuchin gaat waarschijnlijk deze week met een delegatie top-officials van het Witte Huis naar China in een poging de spanningen in de handelsrelatie met China te verminderen. Minister van Handel Wilbur Ross liet zaterdag weten dat de vrijstelling van hogere tarieven voor staal- en aluminiumimport "voor sommige landen zal worden verlengd, voor andere niet". Welke landen de hogere tarieven bespaard zullen blijven, wilde hij er niet bij zeggen.

Canada en Mexico hoeven voorlopig geen verhoogde importtarieven te vrezen. Want zo lang er wordt onderhandeld, zullen ze niet worden ingevoerd.

Voor Zuid-Korea zijn de hogere importtarieven volledig van de baan. Het land wist ze te vermijden, door meer auto's uit de VS toe te laten, zonder dat ze zijn goedgekeurd volgens Zuid-Koreaanse veiligheidseisen. Europa kan de extra importheffingen ontlopen door quota in te voeren voor export naar de VS: een grens aan de hoeveelheid staal die de EU naar de VS exporteert, in ruil voor het afgelasten van de verhoging van importtarieven. Lastig voor de EU hierbij is dat zulke quota in strijd zijn met de regels van de Wereldhandelsorganisatie WTO.