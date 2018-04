Iraanse vrouwen vermomd als man voetbalstadion binnen

دخترای ایرانی تنها دخترایی هستن که لذت حضور توی ورزشگاه هارو نچشیدن تنها دخترایی هستن که فریاد هاشون از خوشحالیِ برد تیم محبوبشون توی گلوشون خفه شده ما‌خواهان‌حضور‌بانوان‌ایرانی‌در‌‌ورزشگاهها‌هستیم Iranian women are the only ones banned from enjoying of presence at stadiums. They can't shout their happiness for their favorite teams' winnings. We want to give them the rights to enter to stadiums. @fifaworldcup @marcovanbasten @theafchub

