'Luchtaanvallen op militaire bases in Noord-Syrië'

In het noordwesten van Syrië zijn verschillende militaire bases doelwit geworden van luchtaanvallen, meldt de Syrische staatstelevisie. Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR), een organisatie die de ontwikkelingen in Syrië vanuit Engeland via een lokaal netwerk volgt, zijn er 26 doden gevallen. Het merendeel van de slachtoffers zouden Iraniërs zijn.

De luchtaanvallen waren volgens de staatstelevisie in de regio Hama en Aleppo. Het SOHR zegt dat Israël er vermoedelijk achter zit. Israël valt vaker Iraanse doelen in Syrië aan, maar zwijgt daar doorgaans over. Israël is bevreesd voor de toenemende invloed van Iran in de regio. In Syrië vechten Iraanse milities aan de zijde van het leger van president Assad. Ook het sjiitische Hezbollah, dat wordt bewapend door Iran, is actief.

Bij de luchtaanvallen zouden opslagplaatsen voor wapens zijn getroffen, evenals commandocentra.