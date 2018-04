Beveiligers opgepakt voor kluisjesroof Rabobank Oudenbosch

De politie heeft vanmorgen twee mannen van 46 en 49 jaar opgepakt in verband met de kluisjesroof in de Rabobank in Oudenbosch, begin maart. Het gaat om twee mannen die werkzaam zijn voor het bedrijf dat de bank beveiligt. De mannen zitten in volledige beperking, wat betekent dat ze alleen contacten mogen hebben met hun advocaat.

De politie heeft invallen gedaan in woningen in Etten-Leur en Roosendaal. Financiƫle en digitale experts doen daar op dit moment onderzoek. Daarbij wordt ook een geldhond ingezet.

Hulp van binnenuit

De politie vermoedde al snel dat de overvallers hulp van binnenuit hebben gekregen. Twee weken geleden werd de server van het Bredase beveiligingsbedrijf EBN in beslag genomen. Dat bedrijf verleent volledige medewerking aan het onderzoek en heeft ook een eigen onderzoek ingesteld.

Bij de roof werden zo'n driehonderd kluisjes gekraakt. Wat er precies is gestolen, is niet duidelijk omdat eigenaren niet altijd aangeven wat erin zit, maar het vermoeden is dat het gaat om miljoenen euro's.