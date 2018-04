Voorstel abortuswet Marokko ligt al twee jaar op de plank

"Marokkanen zonder geld plegen abortus met kruiden of voorwerpen zoals kleerhangers. Dit kan voor genitale verminkingen zorgen", zegt Chraïbi. "Als ze geld hebben, kunnen ze een operatie laten uitvoeren in het geheim, maar dat is ook gevaarlijk, want er is niet genoeg materiaal."

Een abortus bij de arts is vanwege veiligheidsredenen ook duur. Het kan vanaf 180 euro, maar als je ongetrouwd bent en de dokter je niet vertrouwt, kan het oplopen tot 2000 euro. Alles gebeurt anoniem, zodat als familieleden er later achter komen en naar de politie willen, er geen bewijs is.

Activisten zoals Lachgar en Chraïbi lobbyen al jaren voor legale abortus. Mede dankzij hun werk gaf de koning in 2015 de opdracht om een wetsvoorstel op te stellen waarin abortus uitgevoerd kan worden in het geval van verkrachting, handicap, incest of misvorming van de foetus.

'Geen prioriteit'

Chraïbi vroeg de premier laatst waarom er nog niet is gestemd over de wet. Die verzekerde hem dat het voorstel er ligt, zonder verdere specificaties. "Het heeft geen prioriteit voor hen", denkt Chraïbi. "Het is een patriarchale maatschappij waarin religie erg belangrijk is, en in dit laatste is abortus verboden", zegt Lachgar.

"Wij willen dat abortus legaal is als de fysieke, sociale en mentale gezondheid van de vrouw op het spel staat", zegt Chraïbi. "Niet voor de vrijheid van het lichaam, daar is Marokko nog niet klaar voor. We willen dit voor de gezondheid van vrouwen en kinderen."