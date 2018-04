Vakmensen in de bouw hebben werk voor het uitkiezen

Schilders, timmermannen. loodgieters, elektriciens en andere vakmensen hebben door de florerende economie de klussen voor het uitzoeken. De magere jaren van de crisis - waarin de verdiensten vaak ook enorm daalden - zijn voorbij. Het sentiment schiet nu juist de andere kant op. Door het tekort schieten de lonen omhoog.

Volgens het UWV staan tienduizenden vacatures open en worden het er steeds meer. Een andere graadmeter waaruit blijkt dat de bouw weer uitstekende tijden meemaakt, is het aantal WW-uitkeringen. Het hoogtepunt was volgens het UWV 2013 met bijna 62.000 nieuwe WW-gevallen. In de daarop volgende jaren nam dat aantal in hoog tempo af.

Vorig jaar waren er 21.000 nieuwe WW-uitkeringen: 65 procent minder dan in 2013, blijkt uit actuele gegevens van het UWV. "Deze dalende trend zet zich in het eerste kwartaal van 2018 voort: 6100 nieuwe uitkeringen tegenover 8600 in het eerste kwartaal van 2017", aldus een woordvoerder.

Voor het uitkiezen

Een van de vaklieden die de klussen voor het uitkiezen heeft is timmerman Theo uit Den Haag, die met een overvolle agenda zit tot in ieder geval eind van dit jaar: "Je hoort mij niet klagen. In de crisis trouwens ook niet. Ik heb veel vaste klanten, maar mijn uurtarief ligt nu wel zo'n 20 procent hoger dan in bijvoorbeeld 2014."

Schilder Johnny in Gouda barst ook van het werk. "Of ik alleen de leukste klussen aanneem? Nee hoor, echt niet. De klant is koning", klinkt het toch enigszins politiek-correct.

Beetje pech

Want feit is dat de wachttijden enorm oplopen. Jessey de Charon de Saint Germain van technisch uitzendbureau VNOM: "Als mensen vandaag naar een schilder bellen, hoeven ze niet te verwachten dat ze volgende week aan de beurt zijn. Met een beetje pech moet je maanden wachten. Het is even niet anders."

Het VNOM - dat veel zzp'ers aan klussen helpt - bevestigt dat de verdiensten behoorlijk de pan uitrijzen. "De situatie is bijna bizar ja." Hij herkent de forse loonstijgingen tot wel 20 procent en bonussen als bijvoorbeeld een lease-auto.

"Maar belangrijkste wat vakmensen zoeken, is toch de vastigheid. In zomer én winter. Op die manier kun je ze binden. En leermogelijkheden aanbieden, in samenwerking met onze klanten (bijvoorbeeld schildersbedrijven). Dat staat bij ons toch echt nummer één."