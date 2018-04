Amerikaanse telecomgiganten T-Mobile en Sprint eens over fusie

De Amerikaanse telecomproviders Sprint en T-Mobile zijn het eens geworden over een fusie via een aandelenruil ter waarde van 26 miljard dollar. Daarbij krijgt Telekom, het Duitse moederconcern van T-Mobile, de meerderheid in het bestuur en 42 procent van de aandelen. Het Japanse Softbank, de moeder van Sprint, krijgt 31 procent van de aandelen, de overige aandelen zijn vrij verhandelbaar.

Beide providers hebben samen een beurswaarde van 80 miljard dollar en 127 miljoen klanten. De Amerikaanse telecomwaakhond FCC moet nog toestemming geven voor de fusie. T-Mobile en Sprint zijn de nummer 3 en 4 op de Amerikaanse telecommarkt, na Verizon en AT&T.

Volgens T-Mobile-topman John Legere, die ook de beoogde topman van het fusiebedrijf is, zal het samengaan leiden tot lagere prijzen voor de consumenten, meer banen en een beter bereik in rurale gebieden. Het is de bedoeling de fusie in de eerste helft van volgend jaar af te ronden.

Kartelwaakhond

T-Mobile en Sprint probeerden het al twee keer eerder eens te worden over een fusie. In 2014 verbood de kartelwaakhond een samengaan. Onder president Trump heeft de FCC een andere leiding gekregen, maar het is de vraag of die positiever staat tegenover een fusie. De Amerikaanse overheid is een onderzoek begonnen naar ongeoorloofde samenwerking op de telecommarkt.

Sprint leed de afgelopen jaren verlies en gaat gebukt onder een schuld van tientallen miljarden dollars. De vorige fusie-onderhandelingen mislukten vorig jaar omdat de bedrijven het niet eens konden worden over de onderlinge waardeverhouding. Sindsdien hebben de aandelen Sprint een vijfde van hun waarde verloren. Volgens analisten is Sprint niet groot genoeg om in zijn netwerk te investeren en op de Amerikaanse markt te concurreren.

5G

T-Mobile draait veel beter en won de laatste jaren marktaandeel, maar bleef toch ver achter bij de twee grote concurrenten. Zelfs na de fusie heeft T-Mobile nog minder geld dan Verizon en AT&T om te investeren in het nieuwe 5G-netwerk. Die investeringen zijn een van de belangrijkste redenen voor de fusie.