NASA schrapt maanwagen, onderzoekers verbijsterd

Maanonderzoekers zijn verbijsterd dat ruimtevaartorganisatie NASA plannen voor de bouw van een nieuw maanwagentje heeft afgeblazen. De Resource Prospector had naar elementen moeten gaan boren in de bodem van de maan, maar NASA trekt de stekker uit het project.

Resource Prospector zou het eerste Amerikaanse maanwagentje worden en de eerste maanlander van de VS sinds er in 1972 mensen rondliepen. Het zou ook de eerste keer worden dat de pool van het hemellichaam van dichtbij wordt onderzocht.

Met een grondboor zou de RP op zoek gaan naar bijvoorbeeld water of elementen als waterstof en zuurstof. Als daarvan voorraden op de maan worden aangetroffen, zou dat toekomstige bemande missies makkelijker maken, omdat NASA dan minder voorraden hoeft mee te sturen.

Onbegrip en verbazing

"We zijn verbaasd en verontrust", schrijft een adviesgroep van de NASA aan de leider van de ruimtevaartorganisatie. "We begrijpen niet hoe NASA tot dit besluit is gekomen."

De onderzoekers wijzen erop dat president Trump juist heeft bepaald dat NASA zich op een bemande missie naar de maan moet richten, ook als mogelijke springplank naar Mars. Nieuwe kennis over de maan is daarvoor onontbeerlijk, oordeelt de adviesgroep.

Waarom het besluit is genomen, is niet duidelijk. In een reactie op het schrijven geeft NASA weinig details over het lot van de RP. Medewerkers hadden juist verwacht dat het karretje rond 2022 naar de maan zou worden geschoten: er is al vier jaar aan gewerkt en een prototype zou binnenkort beoordeeld worden.

De nieuwe NASA-directeur onderstreept dat sommige instrumenten van de RP voor andere maanmissies gebruikt kunnen worden, maar geeft verder weinig details. "NASA ontwikkelt een onderzoeksstrategie die past bij onze doelen op de maan. Daar past een serie robotmissie in. We zullen steeds grotere landers ontwikkelen, zodat we uiteindelijk een mens op de maan kunnen zetten."