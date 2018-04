Europa deze week: lonken naar de Balkan

Maar niet alle Europese regeringsleiders, ook premier Rutte niet, zijn enthousiast over een uitbreiding van de EU aan de Zuidoostflank. Vrij algemeen wordt gevonden dat die landen nog niet klaar zijn om toe te treden. Ze schieten tekort als het gaat om de bestrijding van corruptie, de versterking van de rechterlijke macht en de persvrijheid.

Ook wordt er gewezen op de wat de wat al te vlotte toetreding van bijvoorbeeld Roemenië en Bulgarije in 2007. Naar de maatstaven van vandaag waren die landen er eigenlijk nog niet klaar voor. Met alle problemen van dien, want bijvoorbeeld de strijd tegen de corruptie is nog in volle gang. Daarom wordt er algemeen tot voorzichtigheid gemaand met de toetreding van andere Balkanlanden.

Maar de gedane beloften aan al die landen kunnen niet meer worden teruggedraaid. Ooit zullen ze zich lid van de Europese Unie kunnen noemen. Maar het zou zomaar nog 10 tot 15 jaar kunnen duren voor het zover is.