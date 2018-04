Extremisten doden Toearegs in Mali

Bij aanvallen van extremisten in het noorden van Mali zijn donderdag en vrijdag zeker veertig Toearegs om het leven gekomen. Waarschijnlijk waren de daders jihadisten die wraak namen na aanvallen op hun kampen.

Onder de doden zijn vooral jonge mannen. Velen van hen waren aanhanger van de Toeareg-militie MSA, die opkomt voor de bevolking in het noorden van het land. De MSA strijdt tegen de moslimrebellen in het gebied.

Sinds 2012 is het onrustig in het land. In dat jaar namen Toeareg-rebellen van een andere beweging samen met moslimstrijders grote delen van het land over, onder meer de stad Timboektoe.

Hoewel een Franse interventiemacht de bezetters wist te verdrijven, bleef de wetteloosheid in het noorden van het land.