Regisseur Michael Anderson overleden

De film, gebaseerd op het boek van Jules Verne, was een ongekend spektakelstuk voor die tijd: de film werd opgenomen op 140 locaties in dertien landen, telde bijna 70.000 figuranten en sterren als Frank Sinatra, Marlene Dietrich, Fernandel, Edward Murrow, Shirley MacLaine, Noel Coward en Buster Keaton hadden bijrollen.

The Dam Busters

Anderson was de filmindustrie ingerold nadat hij in de Tweede Wereldoorlog acteur Peter Ustinov had leren kennen. Samen schreven en regisseerden in 1949 ze zijn eerste film, de oorlogskomedie Private Angelo, waarin Ustinov de hoofdrol speelde.

In 1955 maakte Anderson naam met de verfilming van een geallieerde aanval op een dam in het Roergebied, The Dam Busters. De film werd een klassieker in zijn genre. Komende maand wordt het gerestaureerde drama in de Royal Albert Hall en 400 Britse bioscopen getoond ter ere van de 75ste verjaardag van de aanval.

Logan's Run

Een ander hoogtepunt uit zijn carrière is het dystopische Logan's Run, over een samenleving waarin iedereen boven de dertig wordt gedood. De film met Michael York en Farrah Fawcett won in 1975 een speciale Oscar voor de special effects.

In zijn carrière werkte Anderson verder samen met Hollywood-grootheden als Charlton Heston, James Cagney, Alec Guinness en Laurence Olivier. Twee keer regisseerde hij Gary Cooper, onder andere de laatste film van de filmster, The Naked Edge.

Anderson regisseerde zijn laatste film in 1999, The New Adventures of Pinocchio.