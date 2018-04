Opnieuw massale protesten in Pamplona tegen vrijspraak verkrachters

Voor de derde dag op rij zijn er in Pamplona in Spanje massale protesten geweest tegen de vrijspraak van vijf mannen voor een groepsverkrachting. Volgens de politie waren er zo'n 35.000 mensen op de been.

De mannen werden veroordeeld voor seksueel misbruik van een 18-jarige vrouw tijdens de stierenrennen in Pamplona. Volgens de rechter was er geen sprake van geweld, omdat de vrouw zich niet verzette. Daarom zijn ze vrijgesproken van verkrachting. Het slachtoffer gaat in beroep. Ze zegt dat ze zich niet verzette in de hoop dat het dan sneller voorbij zou zijn.

Vertel het!

Veel vrouwen reageerden woedend op de milde veroordeling en de ophef is uitgelopen op dagelijks groeiende protesten. De vijf mannen schepten op over de groepsverkrachting in een WhatsApp-groep, waarin ze zichzelf 'de Roedel' noemden.

Naar aanleiding van de ophef over het vonnis zijn duizenden Spaanse vrouwen naar voren gekomen met hun verhaal over verkrachtingen. Op Twitter gebruiken ze de hashtag #cuentalo, Spaans voor #vertelhet.

In de Spaanse politiek wordt ook over de kwestie gedebatteerd. De regering overweegt juridische hervormingen.