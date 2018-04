Brit met Tesla raakt rijbewijs kwijt omdat hij zelf niet reed

Een Britse automobilist is zijn rijbewijs kwijtgeraakt, omdat hij zijn Tesla zelfstandig had laten rijden terwijl hij zelf op de passagiersstoel was gaan zitten. Hij werd betrapt toen een mede-weggebruiker hem op de stoel links zag zitten, terwijl in Groot-Brittannië het stuur rechts zit.

De Tesla-bestuurder maakte in zijn voertuig gebruik van de functie 'Autopilot', die de auto zelfstandig laat rijden. De regels schrijven echter voor dat een automobilist altijd zélf moet kunnen ingrijpen.

Dwaze daad

Dat weerhield de 39-jarige man er echter niet van om plaats te nemen op de passagiersstoel, en de auto alles zelf te laten doen. Een getuige filmde het en zette het op sociale media, voor de politie werd ingelicht. Volgens de getuige was het op het moment van het filmen erg druk op de weg en reed de auto zo'n 60 kilometer per uur.

Tegen de politie noemde de Tesla-bestuurder zijn daad "dwaas" maar noemde hij de mogelijkheden van zijn auto "waanzinnig". "Jammer genoeg ben ik degene die gepakt is." De politie noemt zijn daad enorm onverantwoordelijk. "Dit had heel makkelijk tragisch kunnen aflopen. Hij bracht niet alleen zichzelf in gevaar, maar ook de levens van anderen."

De man mag de komende 18 maanden niet meer rijden. Ook heeft hij een taakstraf van 100 uur gekregen en moet hij zo'n 2000 euro betalen voor de rechtszaak.