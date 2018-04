Tientallen wildplassers gefilmd op Koningsdag in Amsterdamse straat

Van der Ploeg benadrukt dat hij al vier jaar met veel plezier in zijn straat woont, behalve op Koningsdag. "Dan vluchten we, want ik word agressief van de wildplassers", begint de Amsterdammer. "Om de hoek van de Westerstraat worden grote feesten gehouden op Koningsdag en veel jongeren komen dan hier voor mijn deur hun plas doen."

Op beelden van Van der Ploeg bij de regionale omroep NH Nieuws is te zien hoe het er in de straat in de Jordaan aan toegaat. Hij schat dat er over de hele dag vele honderden wildplassers zijn geweest. En dat zijn er dan nog minder dan op een gemiddelde Koningsdag. Hij denkt dat dit jaar veel mensen naar een bouwplaats in de buurt zijn uitgeweken.

Privacyregels

Van der Ploeg is zich ervan bewust dat hij met de camera aan de gevel mogelijk privacyregels heeft overtreden. Mocht de politie bij hem aanbellen, dan ligt hij daar niet wakker van. "Dan beboeten ze mij maar. Ik zal die boete zeker aanvechten."

"Dat weegt niet op tegen de ergernis van het wildplassen. Mijn buren waren vandaag volop in de weer om hun ramen te wassen", vertelt de Amsterdammer, die zelf bij NH Nieuws werkt. "Ook op de redactie is er discussie geweest over het publiceren van de beelden, maar de hoofdredactie staat erachter."

De Amsterdammer gaat het stadsbestuur een mail met de beelden sturen met een oproep om in te grijpen. "Ik hoop dat we dan minder overlast hebben van het wildplassen."