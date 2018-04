Actievoeren of besturen: de SP worstelt ermee

Voor SP-leden is het ook wennen dat de bestuurders tegen wie ze zich altijd afzetten, in sommige plaatsen nu van de SP zelf zijn, zegt Van der Wulp. "Besturen is echt iets anders dan actievoeren."

"Geen conflict"

Het landelijke partijbestuur herkent zich niet in de kritiek van de opgestapte SP-bestuurders. Landelijk partijsecretaris Lieke Smits noemt het vooral een Limburgse kwestie. "Dit is iets wat speelt tussen de Limburgse Statenfractie en de Limburgse SP-leden." Smits doelt op een lokale bijeenkomst met partijleden, fractieleden en gedeputeerden, waarbij een stevige inhoudelijke discussie werd gevoerd over de windmolens bij Venlo en over de manier waarop over Poolse migranten wordt gepraat.

"Het enige wat wij daarna hebben gedaan, is een poging om hen weer om tafel te krijgen. Dat is ook onze taak als partijbestuur: als er ergens een conflict is, dan proberen we de betrokkenen bij elkaar te krijgen en samen naar een oplossing te zoeken. Helaas is dat hier niet gelukt." Smits benadrukt dat er de afgelopen tijd totaal geen sprake was van een conflict tussen het landelijke partijbureau en de Limburgse SP-fractie.