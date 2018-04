Venetië plaatst toegangspoortjes om toeristenmassa beter aan te kunnen

Het is een opmerkelijk gezicht in de binnenstad van Venetië: metalen toegangshekjes. De Italiaanse toeristentrekpleister heeft ze tijdelijk neergezet om de bezoekersstroom beter in de hand te kunnen houden.

Als de hekjes dicht zijn, moeten toeristen een andere route nemen, zoveel mogelijk om de binnenstad heen. Inwoners kunnen wel door de poortjes lopen.

30 miljoen bezoekers

Dinsdag 1 mei, de Dag van de Arbeid, is een nationale feestdag in Italië. Voor het lange weekend van 28 april tot en met 1 mei verwacht de stad nog meer toeristen dan de 200.000 bezoekers die er tijdens het paasweekend waren. Vanmiddag vond de politie de massa nog te overzien en hoefden de poortjes niet gesloten te worden.

Venetië heeft zo'n 50.000 inwoners; die zien jaarlijks 30 miljoen toeristen naar hun woonplaats komen. Eerder werd al bekend dat de stad een poging gaat doen om megacruiseschepen te weren.